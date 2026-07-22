Die Allianz zeigt einmal mehr, dass sie Chancen frühzeitig erkennt und aktiv nutzt. Der Versicherer bereitet sich mit Hochdruck auf die deutsche Altersvorsorgereform vor. Dafür geht er bereits jetzt auf 1,5 Millionen Riester-Kunden zu. Die Botschaft ist klar. Die Allianz will sich direkt zum Start ein großes Stück vom Kuchen sichern.Kurz und knapp• Allianz informiert 1,5 Millionen Riester-Kunden.• Förderrechner und Beratung für den Systemwechsel.• Neue Vorsorgeangebote direkt ab Januar 2027 bereit.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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