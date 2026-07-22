Airbus nutzte sein Business Update, um erstmals ein formelles Ziel für das bereinigte EBIT 2029 von EUR 12 Mrd. bis EUR 13 Mrd. festzulegen. Dies liegt weitgehend im Rahmen des Konsenses, aber über unseren bisherigen Annahmen. Die kurzfristige Prognose und die Produktionsziele bleiben unverändert, wodurch die unmittelbaren operativen Implikationen begrenzt sind. Das Aktienrückkaufprogramm über EUR 5 Mrd. dürfte hingegen leicht gewinnsteigernd wirken. Wichtiger ist, dass sich der Ton des Managements nach wiederholten Programmverzögerungen nun stärker auf die Abarbeitung des Auftragsbestands, den Produktionshochlauf, Qualität und Margensteigerungen konzentriert. COMAC bleibt das wichtigste langfristige Risiko für unseren Investment Case, doch die Fortschritte bei Zertifizierung und Produktion enttäuschen weiterhin. Aufgrund des höher als von uns erwarteten EBIT heben wir unsere Schätzungen und unser Kursziel auf EUR 225 von zuvor EUR 215 an und bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se
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