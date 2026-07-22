London - Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus nimmt sich dank der starken Nachfrage nach Passagierjets bis 2029 deutlich mehr Gewinn vor. Besonders das Geschäft mit Passagier- und Frachtjets soll dazu beitragen, dass der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) von zuletzt 7,1 Milliarden auf 12 bis 13 Milliarden Euro steigt. Zudem peilt das Management um Konzernchef Guillaume Faury einen milliardenschweren Aktienrückkauf an und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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