Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung unter den Analysten und Finanzmarktexperten hat sich im Juli eindeutig verbessert, so die Analysten der Nord LB.Wie das ZEW (Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) gestern mitgeteilt habe, sei der Indikator für die Erwartungen um mehr als 15 Punkte auf 26,3 (Deutschland) bzw. auf 23,4 (Währungsunion) gestiegen. Auch die Einschätzung über die aktuelle wirtschaftl. Lage habe sich erholt; der Indikator sei zwar nur um 3,4 auf 77,6 Punkte gestiegen, aber auch das sei mehr gewesen als von Analysten zuvor erwartet. Die seit Mai zu beobachtende Aufhellung setze sich damit fort. Das sei bemerkenswert, weil die Umfrage in eine Zeit einer neuerlichen Eskalation im Nahen Osten falle. Das auch die Einschätzung der aktuellen Lage etwas positiver ausfalle, deute ebenfalls darauf hin, dass die Wirtschaft womöglich nicht so stark unter dem Iran-Krieg leide, wie vielfach befürchtet. Eine Bestätigung aus der Realwirtschaft komme aber erst nächste Woche mit der ifo-Umfrage und den ersten Schätzungen zum Wirtschaftswachstum in Q2. Für die morgen anstehende Zinsentscheidung der EZB dürften diese Daten wie auch die anstehende Schnellschätzung zur Inflationsentwicklung zu spät kommen. Die Unsicherheiten würden für eine "schnelle" Entscheidung der Notenbanker zu hoch bleiben. ...

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