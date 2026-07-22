Top 5 Cybersecurity-Aktien | SMCI: Kursexplosion, Tencent: Unter Druck & Airbus: Starker Ausblick
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|206,95
|207,05
|13:27
|206,95
|207,00
|13:27
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:42
|Dax legt weiter zu - Airbus gefragt
|Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag etwas weiter in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 25.265 Punkten...
► Artikel lesen
|12:27
|Airbus stock jumps on share buyback, 2029 profit target: why analysts see upside
|12:25
|Plus 7,0 Prozent: Milliarden-Rückkauf beflügelt Airbus
|12:19
|Aktien Frankfurt: Dax legt weiter zu - Airbus-Aktien ziehen an
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax nach einem verhaltenen Handelsstart an seine Vortagesgewinne angeknüpft. Der Leitindex stieg bis zum Mittwochmittag um 0,7 Prozent auf 25.197...
► Artikel lesen
|12:16
|Aktien Europa: Leichte Gewinne - 'Anleger blenden geopolitische Risiken aus'
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch etwas zugelegt. Trotz weiter steigender Ölpreise und des anhaltenden Schlagabtauschs zwischen den USA und dem Iran präsentierten...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Why Is Super Micro Computer Stock Soaring Wednesday?
|11:54
|Top 5 Cybersecurity-Aktien | SMCI: Kursexplosion, Tencent: Unter Druck & Airbus: Starker Ausblick
|Top 5 Cybersecurity-Aktien | SMCI: Kursexplosion, Tencent: Unter Druck & Airbus: Starker Ausblic
► Artikel lesen
|11:42
|Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq 100 Futures Fall As Chip Stocks Cool Down and Tesla, Alphabet Gear Up for Earnings- Super Micro, Adtran, Capital One in Focus
|11:18
|Biggest stock movers Wednesday: SMCI, DYN, OKLO, and more
|10:54
|Why Super Micro Computer Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Top 5 Cybersecurity-Aktien | SMCI: Kursexplosion, Tencent: Unter Druck & Airbus: Starker Ausblick
|Top 5 Cybersecurity-Aktien | SMCI: Kursexplosion, Tencent: Unter Druck & Airbus: Starker Ausblic
► Artikel lesen
|11:17
|TENCENT's TenPay Global Reaches Co-op with Freedom Bank Kazakhstan
|11:17
|HSI Ends Down 239 Pts; TENCENT, NTES Each Slump 7%+; Kingboard Series Plunge; Gold Miners Rally Against Mkt
|10:47
|HSI Closes at 24,892, Down 239 pts; HSTI Closes at 4,668, Down 146 pts; TENCENT Down over 7%; HSBC HOLDINGS, SITC Hit New Highs; Market Turnover Rises
|10:17
|TENCENT Becomes Stock w/Largest Market Value Reduction by CN Mutual Funds in 2Q
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AIRBUS SE
|207,30
|+6,56 %
|SUPER MICRO COMPUTER INC
|26,120
|+16,82 %
|TENCENT HOLDINGS LTD
|49,995
|-4,95 %