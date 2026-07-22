Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag etwas weiter in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 25.265 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 1,0 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Der Dax werde maßgeblich von den Aktien des Indexschwergewichts Airbus beflügelt, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Das Unternehmen konnte heute mit positiven Unternehmensmeldungen die Investoren von seinen Aktien überzeugen." Ebenfalls gesucht sind die Aktien von Gea, RWE und MTU.



"Ob der derzeitige Höhenflug des Dax nachhaltig sein wird, darf mit Blick auf die negative US-Vorbörse und den weiter anziehenden Energiepreisen in der Folge fortgesetzter militärischer Auseinandersetzungen im Nahen Osten bezweifelt werden", fügte Lipkow hinzu. Der Handel sei saisonal bedingt stark ausgedünnt, und dadurch könnten bereits geringe Aufträge in einzelnen Aktien den Gesamtmarkt dynamisieren. "Es wird sich zur US-Handelseröffnung zeigen, ob die Courage bei den Marktteilnehmern dann noch Bestand hat oder aber die Höhenangst die Oberhand gewinnt."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1403 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8770 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 94,90 US-Dollar; das waren 4,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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