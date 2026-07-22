Beim Hersteller von Flugzeugen, Hubschraubern und Verteidigungstechnik Airbus laufen die Geschäfte rund. Der zwischenzeitliche Kurseinbruch infolge des Iran-Konflikts wurde inzwischen nahezu vollständig aufgeholt. Am Mittwoch legt die Airbus-Aktie aktuell um rund +4% zu und notiert bei 207 €. Doch reicht die Dynamik für weitere Kursgewinne? Deutliches Gewinnwachstum erwartet Auf einer Investorenveranstaltung stellte Airbus seine mittelfristigen Ziele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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