Die Airbus-Aktie hat vom jüngsten Wochentief bereits wieder knapp +10% zugelegt und damit einen dynamischen Erholungsimpuls gestartet. Nun erreicht der Titel allerdings einen Bereich, an dem sich zeigen dürfte, ob die Bullen direkt nachlegen können oder zunächst ein erneuter Rücksetzer bevorsteht. Das Rekordhoch rückt wieder näher Mit dem jüngsten Kurssprung hat die Airbus-Aktie den vorherigen Rücksetzer nahezu vollständig aufgeholt und notiert inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de