Sporttrackingspezialist Garmin steigt ins Geschäft mit bildschirmlosen Fitnesstrackern im Stil von Whoop ein. Das Cirqa-Armband ist zwar nicht ganz billig - dafür verzichtet Garmin auf monatliche Gebühren. Garmin bringt mit dem Cirqa seinen ersten Fitnesstracker ohne Display auf den Markt. Das Armband kostet 200 Euro, erscheint noch im JuliÂ und funktioniert ohne Abo - ein Unterschied zu großen Konkurrenten wie Whoop, die monatliche Gebühren verlangen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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