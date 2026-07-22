DJ Airbus erhält Auftrag über 10 A220-300s von BermudAir
Von Mauro Orru
DOW JONES--Airbus hat bei der Farnborough International Airshow einen Auftrag von BermudAir erhalten. Wie Airbus mitteilte, hat die Airline 10 Exemplare der A220-300 bestellt. Nach Konzernangeben war die Bestellung bereits im Orderbuch für das erste Halbjahr vorhanden, werde nun aber während der Luftfahrtmesse veröffentlicht.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 22, 2026 09:02 ET (13:02 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News