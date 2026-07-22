Unterföhring (ots) -
Im August starten auf Sky und WOW u.a.:
Serien, Shows und Dokumentationen
- Neue Geschichten vom Pumuckl S1-2 (1.8.)
- Ich bin Dagobert S1 (1.8.)
- Die Verräter - Vertraue Niemandem S4 (3.8.)
- Die Nibelungen - Kampf der Königreiche S1 (3.8.)
- Death Row Confidential: Secrets of a Serial Killer S1 (4.8.)
- Großkatzen 24/7 S2 (7.8.)
- Elsbeth S3 (8.8.)
- Murdered at First Sight S3 (17.8.)
- Fire Country S4 (18.8.)
- Mord unter Palmen S1 (18.8.)
- Der Grim Sleeper: Frauenmörder von Los Angeles (19.8.)
- Sheriff Country S1 (19.8.)
- Wilde Sippschaft - So nah und auch so fern (20.8.)
- Club der roten Bänder S1-3 (25.8.)
- Love You to Death: Playbook for Murder (27.8.)
- Love You to Death: For Love or Money (27.8.)
- Badestrand der PinguineS1 (27.8.)
- Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern S1 (28.8.)
- Mythos Schalke - Ein Leben lang -Sky Original (28.8.)
- Law & Order Toronto: Criminal Intent S3 (31.8.)
Filme
- Der Mann der immer kleiner wurde (1.8.)
- Americana (7.8.)
- Fast Charlie (8.8)
- Shadow Chase - Im Netz der Diebe (14.8.)
- You Can't Run Forever (15.8.)
- Der Hochstapler - Roofman (21.8.)
- Eddington (22.8.)
- The Legend - Der Arm der Götter schlägt zurück (27.8.)
- Primate (29.8.)
Pressekontakt:
Thomas Schöffner
Content PR
thomas.schoeffner@rtl.de
Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6319666
Im August starten auf Sky und WOW u.a.:
Serien, Shows und Dokumentationen
- Neue Geschichten vom Pumuckl S1-2 (1.8.)
- Ich bin Dagobert S1 (1.8.)
- Die Verräter - Vertraue Niemandem S4 (3.8.)
- Die Nibelungen - Kampf der Königreiche S1 (3.8.)
- Death Row Confidential: Secrets of a Serial Killer S1 (4.8.)
- Großkatzen 24/7 S2 (7.8.)
- Elsbeth S3 (8.8.)
- Murdered at First Sight S3 (17.8.)
- Fire Country S4 (18.8.)
- Mord unter Palmen S1 (18.8.)
- Der Grim Sleeper: Frauenmörder von Los Angeles (19.8.)
- Sheriff Country S1 (19.8.)
- Wilde Sippschaft - So nah und auch so fern (20.8.)
- Club der roten Bänder S1-3 (25.8.)
- Love You to Death: Playbook for Murder (27.8.)
- Love You to Death: For Love or Money (27.8.)
- Badestrand der PinguineS1 (27.8.)
- Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern S1 (28.8.)
- Mythos Schalke - Ein Leben lang -Sky Original (28.8.)
- Law & Order Toronto: Criminal Intent S3 (31.8.)
Filme
- Der Mann der immer kleiner wurde (1.8.)
- Americana (7.8.)
- Fast Charlie (8.8)
- Shadow Chase - Im Netz der Diebe (14.8.)
- You Can't Run Forever (15.8.)
- Der Hochstapler - Roofman (21.8.)
- Eddington (22.8.)
- The Legend - Der Arm der Götter schlägt zurück (27.8.)
- Primate (29.8.)
Pressekontakt:
Thomas Schöffner
Content PR
thomas.schoeffner@rtl.de
Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6319666
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