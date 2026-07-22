Tesla öffnet heute nach US-Börsenschluss seine Bücher. Während die Auslieferungszahlen bereits veröffentlicht wurden, richtet sich der Blick nun vor allem auf die Margen, den Free Cashflow und neue Informationen zu Robotaxi sowie Optimus. Diese Punkte dürften entscheiden, ob die Aktie nach den Zahlen weiter zulegen kann oder erneut unter Druck gerät. Margen und Ausblick stehen diesmal im Mittelpunkt Mit 480.126 ausgelieferten Fahrzeugen hat Tesla ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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