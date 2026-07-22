Tesla steht vor einem der wichtigsten Quartalsberichte des Jahres. Nach überraschend starken Auslieferungen muss der Elektroautobauer zeigen, ob das höhere Absatzvolumen auch Umsatz und Gewinn verbessert hat. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Margen, dem freien Cashflow sowie den milliardenschweren Investitionen in Robotaxis und Optimus.Auslieferungen übertreffen die Produktion Im zweiten Quartal produzierte Tesla insgesamt 451.758 Fahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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