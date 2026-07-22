Genf - Nach dem fulminanten Jahresstart hat der Bankensoftwarehersteller Temenos auch im zweiten Quartal zugelegt, aber an Schwung verloren. Umsatz und Gewinn sind gestiegen. An den Zielen für das Gesamtjahr sowie mittelfristig bis 2028 hielt das Unternehmen fest. Der Umsatz kletterte von April bis Ende Juni - Multifonds herausgerechnet - um 1 Prozent auf 281,5 Millionen US-Dollar, wie Temenos am Mittwochabend mitteilte. Die Erträge für die Software-Subskriptionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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