Die Google Mutter Alphabet hat gestern die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt (mehr dazu hier). Darüber hinaus wurde eine interessante Ankündigung gemacht: So will der Technologieriese 2026 insgesamt knapp 200 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur ausgeben. Damit hob Alphabet die Prognose für Kapitalinvestitionen erneut an. Im Kerngeschäft mit Werbung rund um die Google-Suchmaschine stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast 17 Prozent auf 63 Milliarden Dollar. In den vergangenen Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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