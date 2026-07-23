Die Siemens Energy-Aktie hat zuletzt deutlich an Dynamik verloren und ist charttechnisch unter Druck geraten. Damit richtet sich der Blick der Anleger wieder verstärkt auf die entscheidenden Unterstützungszonen. Sollten diese unterschritten werden, könnte sich die laufende Korrektur spürbar ausweiten. Entscheidend wird nun sein, ob die Käufer den Abwärtstrend stoppen und neue Kaufsignale ausbilden können. Wie es für den Kurs der Siemens Energy-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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