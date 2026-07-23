AT&T gewinnt deutlich mehr Mobilfunkkunden als erwartet und holt offenbar Marktanteile. Vor den heutigen Zahlen von T-Mobile US wächst damit der Druck auf die Telekom-Tochter. AT&T hat im zweiten Quartal deutlich mehr Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet. Die Aktie legte daraufhin in der Spitze um vier Prozent zu. Für die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US liefern die Zahlen einen ersten Hinweis auf den Zustand des amerikanischen Mobilfunkmarktes. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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