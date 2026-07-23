Tesla hat im vergangenen Quartal dank besserer Auslieferungen deutlich mehr Umsatz gemacht. Doch der von Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller verfehlte die Erwartungen der Wall Street beim bereinigten Ergebnis pro Aktie jedoch haushoch. Analysten hatten im Schnitt mit 50 Cent gerechnet, Tesla kam dagegen nur auf 33 Cent Gewinn je Aktie, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel um mehr als zwei Prozent.Der Quartalsumsatz von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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