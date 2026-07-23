Fachkräftemangel, regulatorische Auflagen und neu auftretende Risiken steigern die Nachfrage nach Managed Security Services und KI-gestützten Sicherheitsabläufen, so der ISG Provider Lens-Bericht

Der Bericht befasst sich unter anderem mit Dienstleistungen, die sich mit der sich abzeichnenden Gefahr befassen, dass Quantencomputer die Datenverschlüsselung knacken könnten

Unternehmen in Deutschland greifen zunehmend auf externe Anbieter von Cybersicherheitslösungen zurück, um sich Fachwissen, kontinuierlichen Schutz vor Bedrohungen und Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften zu sichern. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit tätigen, auf KI spezialisierten Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der 2026 ISG Provider Lens Cybersecurity Services and Solutions-Bericht für Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen angesichts geopolitischer Unsicherheiten, wirtschaftlicher Belastungen und steigender regulatorischer Anforderungen ihre Cybersicherheitsstrategien neu bewerten und ihre Cybersicherheitskapazitäten ausbauen. Zum ersten Mal untersucht der Bericht Beratungsdienstleistungen, die Unternehmen dabei unterstützen, sich auf die Bedrohung vorzubereiten, die Quantencomputer für bestehende Datenverschlüsselungsmethoden darstellen.

"Deutsche Unternehmen verfolgen einen strategischeren Ansatz in Bezug auf Cybersicherheit, da sich die Sicherheitsanforderungen ständig weiterentwickeln", sagte Matthias Paletta, Account Director bei ISG. "Unternehmen blicken über den unmittelbaren Schutz hinaus und streben danach, Widerstandsfähigkeit aufzubauen, die ihre langfristigen geschäftlichen Prioritäten unterstützen kann."

Da Cyberbedrohungen immer raffinierter werden und es nach wie vor schwierig ist, qualifizierte Fachkräfte für Cybersicherheit zu gewinnen, setzen Unternehmen zunehmend auf Managed Security Services. Die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen erstreckt sich mittlerweile über große Unternehmen hinaus. Eine wachsende Zahl mittelständischer Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors sucht nach kosteneffizienten, modularen Dienstleistungen, die es ihnen ermöglichen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Zudem wird zunehmend Wert auf Security Operations Center gelegt, die in Deutschland oder der Europäischen Union angesiedelt sind, um den Erwartungen hinsichtlich Datenschutz und digitaler Souveränität gerecht zu werden.

Deutsche Unternehmen bereiten sich zudem auf eine neue Generation von Sicherheitsbedrohungen vor. Angriffe unter Einsatz von Quantencomputern könnten datenabhängige Unternehmen insbesondere im Bank- und Versicherungswesen sowie in der industriellen Forschung bedrohen, noch bevor die Technologie im Laufe dieses Jahrzehnts kommerziell verfügbar wird. Immer mehr Unternehmen greifen auf Beratungsdienstleistungen zurück, um die Risiken zu analysieren, die von Quantencomputern ausgehen, welche die derzeitigen Verschlüsselungsmethoden überwinden könnten. Um sich gegen immer ausgefeiltere, KI-gestützte Angriffe zu schützen, setzen Unternehmen laut ISG auf KI-gestützte Überwachung, Automatisierung und kontinuierlichen Schutz vor Bedrohungen.

"Aufgrund der Vorgehensweise der Cyberkriminellen nach dem Motto 'Erst erbeuten, dann entschlüsseln' sind sensible Daten bereits heute durch Quantencomputer gefährdet", erklärte Frank Heuer, Principal Analyst bei ISG und Hauptautor des Berichts. "Zukunftsorientierte Anbieter von Cybersicherheitsdienstleistungen passen sich den vielfältigen Anforderungen großer Unternehmenskunden und dem sich wandelnden Massenmarkt an, indem sie ihre Angebote differenzieren."

Der Bericht beleuchtet zudem weitere Trends, die den deutschen Cybersicherheitsmarkt beeinflussen, darunter die zunehmende Automatisierung von Lösungen zur Verhinderung von Datenlecks und -verlusten sowie die wachsende Bedeutung von Threat Intelligence.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit, denen Unternehmen in Deutschland gegenüberstehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points-Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Leistungsfähigkeit von 71 Anbietern in sechs Quadranten: Strategische Sicherheitsdienste, Technische Sicherheitsdienste, SOC-/MDR-Dienste der nächsten Generation, SOC-/MDR-Dienste der nächsten Generation (Mittelstand), Beratung zu postquantenischer Verschlüsselung sowie Prävention von Datenlecks und -verlusten und Datensicherheit.

Der Bericht nennt IBM in fünf Quadranten als Leader. Accenture, Axians, Controlware und die Deutsche Telekom werden jeweils in vier Quadranten als Leader genannt. Atos, Bechtle, Capgemini und HCLTech werden jeweils in drei Quadranten als Leader genannt. CANCOM, Computacenter, Deloitte, EY, InfoGuard und KPMG werden jeweils in zwei Quadranten als Leader genannt. Broadcom, DATAGROUP, DriveLock, DXC Technology, Forcepoint, Fortra, GBS, glueckkanja, Infosys, ManageEngine, Materna, Microsoft, NTT DATA, Orange Cyberdefense, suresecure, TCS, Trellix und Wipro werden jeweils in einem Quadranten als Leader genannt.

Darüber hinaus werden Argos Security, Bechtle, glueckkanja und NTT DATA in jeweils einem Quadranten als Rising Stars genannt Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerfahrung wird EY unter den Anbietern von Cybersicherheitsdiensten und -lösungen zum globalen ISG CX Star Performer für das Jahr 2026 gekürt. EY erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte als Teil des ISG Star of Excellence-Programms, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Maßgeschneiderte Versionen des Berichts sind bei 8COM, Controlware, Deutsche Telekom, glueckkanja, InfoGuard sowie Materna erhältlich.

Der 2026 ISG Provider Lens-Bericht "Cybersecurity Services and Solutions" für Deutschland steht Abonnenten oder im Rahmen eines einmaligen Kaufs auf dieser Website zur Verfügung.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und Forschungsergebnisse, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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