Unterföhring (ots) -Formel 1: Wer krönt sich in Budapest zum Sieger? (https://sport.sky.de/formel-1/artikel/formel-1-live-im-tv-stream-uebertragung-zeitplan-und-rennen-auf-sky-sport/12605138/34959)Das Fahrerfeld der Formel 1 jagt beim elften Saisonrennen in Ungarn wichtigen Punkten im Kampf um die WM hinterher. Bevor sich die Königsklasse in die einmonatige Sommerpause verabschiedet, werden die Fahrer und ihre Boliden auf dem Hungaroring mit nur wenigen Geraden und zahlreichen Kurven besonders gefordert. Auf der als "Kartbahn" bekannten Strecke können ein optimal abgestimmter Wagen und maximale Aerodynamik den entscheidenden Unterschied ausmachen. Beim vergangenen Rennen in Spa meldete sich Kimi Antonelli zurück und konnte mit seinem sechsten Grand-Prix-Sieg die Führung in der Gesamtwertung auf Lewis Hamilton und George Russell wieder ausbauen. Bleibt der 19-jährige Antonelli auch in Budapest auf der Erfolgsspur? Sky Sport überträgt von Freitag bis Sonntag alle Sessions am Hungaroring live, RTL / Sky Experte Ralf Schumacher, Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner berichten.Fußball: Der Testspielsommer geht weiter (https://sport.sky.de/fussball/artikel/bundesliga-testspiele-live-auf-sky-sport/12129058/34089)Die Saisonvorbereitung läuft auf Hochtouren: Nach der Weltmeisterschaft richten die Vereine und ihre Fans den Blick schon wieder auf die kommende Bundesliga-Spielzeit. Am Samstagnachmittag überträgt Sky Sport News ab 12:55 Uhr das Testspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund live, bevor bereits am Mittwoch ab 11:55 Uhr das nächste Spiel der Schwarz-Gelben auf dem Programm steht und der BVB zum Auftakt seiner Asienreise auf Cerezo Ozaka trifft. Weitere Testspiele, die Sky Sport News in der kommenden Woche live überträgt sind am Sonntag ab 15:25 Uhr die Partie von Eintracht Frankfurt gegen Trabzonspor sowie am Mittwochabend ab 18:25 Uhr die Begegnung der Kickers Offenbach, die anlässlich ihres 125-jährigen Vereinsjubiläums den VfB Stuttgart am Bieberer Berg empfangen. Neben den Übertragungen auf Sky Sport News werden zahlreiche Begegnungen zusätzlich auch im kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf dem Sky Sport YouTube Channel gezeigt.Tennis: Washington als wichtiger Härtetest vor den US Open (https://sport.sky.de/tennis/artikel/tennis-live-im-tv-und-stream-uebertragung-auf-sky/13065908/34276)Es wird international aufgeschlagen: Während am Wochenende bei den Herren in Kitzbühel und bei den Damen in Hamburg die Entscheidungen bei den ATP-250- bzw. WTA-250-Turnieren fallen, trifft sich ab Montag die Tenniselite bei den DC Open in Washington. Dort gehen unter anderem Titelverteidiger Alex de Minaur, Ben Shelton und Taylor Fritz sowie bei den Frauen Naomi Osaka und Jessica Pegula an den Start. Mit dem Auftakt der Hartplatzsaison in Nordamerika beginnt für die Männer und Frauen zugleich die Vorbereitung auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in gut einem Monat, die US Open. Wer sichert sich den Titel in Washington und setzt damit ein Ausrufezeichen vor New York? Sky Sport überträgt das Turnier von Montag bis Sonntag live mit deutschem Kommentar, unter anderem von Marcel Meinert, Hannes Herrmann, Stefan Hempel, Julian Jander und Paul Häuser.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6319870