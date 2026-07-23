© Foto: Markus Schreiber - APDie Aktie hat 2026 deutlich verloren. Doch in Aschau fährt Rheinmetall die Pulverproduktion hoch - genau an Europas wundestem Munitionspunkt.Rheinmetall treibt den Ausbau seiner Munitionsproduktion massiv voran - und setzt dabei auf einen der unscheinbarsten, aber entscheidenden Engpässe der europäischen Aufrüstung: Schießpulver. Am Standort Aschau am Inn in Bayern baut der DAX-Konzern sein bestehendes Werk zur nach eigenen Angaben größten und modernsten Pulverfabrik Europas aus. Künftig sollen dort bis zu 4.200 Tonnen Treibladungspulver pro Jahr produziert werden, mehr als doppelt so viel wie bisher. Auch die Zahl der Treibladungsmodule soll von rund 300.000 auf eine Million steigen. …
Enthaltene Werte: DE0007030009,DE000TKMS001Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE