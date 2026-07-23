© Foto: Dominika Zarzycka - picture alliance / Sipa USARTX ist im zweiten Quartal kräftig gewachsen und hat die Jahresprognose angehoben. Die starke Nachfrage aus Luftfahrt und Verteidigung treibt das Geschäft an.Der US-Rüstungskonzern RTX hat im zweiten Quartal 2026 deutlich zugelegt und blickt optimistischer auf das Gesamtjahr. Dank einer robusten Nachfrage aus der zivilen Luftfahrt und dem Verteidigungsbereich erhöhte das Unternehmen seine Prognose für Umsatz, Gewinn und freien Cashflow. RTX erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 24,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 21 Prozent auf 1,89 US-Dollar. Der operative Cashflow lag bei 3,5 …
Enthaltene Werte: US75513E1010Den vollständigen Artikel lesen
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