As from July 24, 2026, Vestum AB will change issuer name and symbol.
Company name is Cynca Nordic AB (publ).
Old issuer name: Vestum AB
New issuer name: Cynca Nordic AB (publ)
New issuer code: CYNCA
Old symbol: VESTUM
New symbol: CYNCA
ISIN code: SE0017134125
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
Company name is Cynca Nordic AB (publ).
Old issuer name: Vestum AB
New issuer name: Cynca Nordic AB (publ)
New issuer code: CYNCA
Old symbol: VESTUM
New symbol: CYNCA
ISIN code: SE0017134125
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
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