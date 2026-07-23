Nestlé verzeichnete im ersten Halbjahr zwar ein organisches Wachstum von 3,6 Prozent, kämpft jedoch mit sinkenden Umsätzen, Margendruck und einem Gewinneinbruch. Wertberichtigungen von rund 1,4 Milliarden Franken sowie hohe Rohstoffkosten und steigende Werbeausgaben belasteten das Ergebnis erheblich. Gleichzeitig treibt der Konzern seinen Milliardenumbau voran und bringt das Wassergeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Platinum Equity ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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