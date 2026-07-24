Zürich - Der Unterwäsche- und Lingerie-Hersteller Calida hat im ersten Halbjahr 2026 erneut einen Umsatzrückgang erlitten und ist sogar entgegen der Analystenerwartungen in die roten Zahlen gerutscht. Beim Sorgenkind Cosabella, der US-Lingeriemarke, wird nun die Reissleine gezogen. Insgesamt fiel der Umsatz um 7,9 Prozent auf 93,7 Millionen Franken, wie das Traditionsunternehmen am Freitag mitteilte. Währungsbereinigt lag die Veränderung bei 5,9 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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