New York - Nach Berichterstattung über die neue Präsidentenmaschine von Donald Trump erhielten mehrere «New York Times»-Journalisten Vorladungen der Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan - nun hat das US-Justizministerium angekündigt, diese zurückzuziehen. Das berichteten mehrere US-Medien aus einer Anhörung vor einem Gericht in New York. Der Anwalt der «New York Times», David McCraw, sprach von einer «wichtigen Bestätigung des Bekenntnisses unseres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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