T-Mobile US verdient mehr und hebt die Cashflow-Prognose an. Trotzdem fällt die Aktie deutlich. Für die Deutsche Telekom wird jetzt ein Termin zur entscheidenden Bewährungsprobe. Die jüngste Erholung der Deutschen Telekom bekommt einen Dämpfer. T-Mobile US liefert zwar einen höheren Gewinn und hebt die Cashflow-Prognose an. Doch der Umsatz bleibt hinter den Erwartungen zurück. Auch beim Kundenwachstum kann die US-Tochter nicht voll überzeugen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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