Es läuft bei der Allianz-Aktie im Jahre 2026. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine rund +9,5% an Wert zugelegt. Das rundet einen Fünfjahreszeitraum ab, indem die Aktie dadurch um mehr als +100% zulegte. Solange das Wachstum weitergeht, besteht eine gute Chance für weitere Kursgewinne. Nun hat die Allianz nachgelegt und sich für umgerechnet rund 2 Milliarden € ein neues Unternehmen gekauft, das ein vielseitiges Wachstum verspricht. Allianz-Aktie: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de