Pfizer zählt derzeit zu den dividendenstärksten Pharmakonzernen an der Wall Street und lockt Anleger mit einer Rendite von rund sieben Prozent. Doch angesichts rückläufiger Gewinne und einer hohen Ausschüttungsquote stellt sich die Frage, wie nachhaltig diese Dividendenpolitik tatsächlich ist. Ein genauer Blick auf die Finanzlage und die Produktpipeline liefert darauf eine differenziertere Antwort. Hohe Dividendenrendite weckt Zweifel Mit einer erwarteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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