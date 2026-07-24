Die Deutsche-Telekom-Aktie gerät nach den Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile US unter Druck. Dabei gilt das US-Geschäft als wichtigster Wachstumstreiber des Konzerns. Charttechnisch rückt nun eine entscheidende Unterstützungszone in den Fokus. T-Mobile US enttäuscht trotz starker Zahlen Auf den ersten Blick fielen die Quartalszahlen von T-Mobile US durchaus ordentlich aus. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um knapp 8% auf 22,8 Milliarden US$. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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