Meine Top 5 Minen-Aktien | Intel: Starke Zahlen, SAP: Cloud zieht doch & Telekom: US-Tochter patzt
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|Meine Top 5 Minen-Aktien | Intel: Starke Zahlen, SAP: Cloud zieht doch & Telekom: US-Tochter patzt
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|10:50
|Trotz guter Ergebnisse bei T-Mobile sind die Anleger der Deutschen Telekom etwas ernüchtert und die Aktie gibt wieder merklich nach
|Seit Jahren schon hängt die Aktie der Deutschen Telekom schwer an der US-Tochter T-Mobile. Das ist nachvollziehbar, da signifikantes Wachstum nahezu ausschließlich jenseits des Atlantiks erzielt werden...
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|10:03
|Neue Telekom-Partnerschaft soll Golfsport pushen
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|Golf bei MagentaSport und MagentaTV: Telekom und Deutscher Golf Verband vereinbaren strategische Kooperation
|München (ots) - Der Deutsche Golf Verband (DGV) und die Telekom haben eine strategische Kooperation vereinbart. Im Fokus stehen dabei Aktivitäten, um die Bekanntheit des Golfsports in Deutschland weiter...
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|09:51
|Gratis-Flatrate bei der Telekom: Dazu gibt es Wacken kostenlos
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|Intel's CEO Just Made a Bold AI Prediction. Here's Why NVDA Investors Should Pay Attention
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|Intel CEO Lip-Bu Tan Eyes $100 Billion Custom AI Chip Market, Backs $20 Over Billion CapEx Push Amid 'Unprecedented Demand for Compute'
|10:11
|Intel stürzt nach Zahlen ab: Warum der Konzern 2026 zum Wendepunkt oder zur Value-Falle werden könnte
|Intel hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal 2026 und dem Ausblick die hohen Erwartungen des Marktes klar verfehlt. Umsatz, Margen und Guidance blieben hinter den Prognosen zurück, die geplante Transformation...
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|10:05
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Intel auf 110 Dollar - 'Market-Perform'
| NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 100 auf 110 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das zweite Quartal...
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|Meine Top 5 Minen-Aktien | Intel: Starke Zahlen, SAP: Cloud zieht doch & Telekom: US-Tochter patzt
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|10:42
|Why SAP Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
|10:37
|AKTIEN IM FOKUS: SAP gibt mit Cloud-Aboverträgen dem Softwaresektor Schub
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die von SAP vorgelegten Quartalsresultate haben am Freitag im gesamten Software-Sektor für Erleichterung gesorgt. Denn: der Cloud-Vertragsbestand übertraf die Analystenerwartungen....
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|10:31
|DAX auf Erholungskurs: SAP überzeugt, Volkswagen unter Druck
|10:21
|Dax steigt dank starker SAP-Zahlen - Autowerte im Minus
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