ATOSS Software SE setzt ihren Wachstumskurs fort. Gestern machte es SAP mit Zahlen "im Rahmen der Erwartungen" vor, heute folgte ATOSS. Und bei beiden geht es um Cloud, Wachstum, KI-Einfluss - um die zukünftige Rolle in einem veränderten Markt. Einen Markt im KI-Umbruch. Überleben oder Untergehen. Und ATOSS, wie SAP, scheinen auf der richtigen Seite zu stehen. Im ersten Halbjahr 2026 kletterte der Konzernumsatz des Münchner Spezialisten für Workforce-Management um 12 Prozent auf den Rekordwert von 103,2 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich leicht auf 35 Prozent (Vorjahr: 34 Prozent), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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