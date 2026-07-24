© Foto: picture alliance / HUMBERT / BSIPSanofi beendet die Entwicklung von Amlitelimab gegen mittelschwere bis schwere Neurodermitis. Die Jahresprognose für 2026 bleibt dennoch unverändert.Sanofi hat die Entwicklung von Amlitelimab zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis (Neurodermitis) eingestellt. Der Pharmakonzern wird den Wirkstoff nicht für globale Zulassungsverfahren einreichen. Die Entscheidung sei Teil einer laufenden strategischen Überprüfung der eigenen Forschungspipeline, teilte das Unternehmen mit. Die Investoren reagierten zurückhaltend auf diese Nachricht: Die Sanofi-Aktie sank in Paris um 2,4 Prozent auf 74,53 Euro (Stand 9:56 Uhr MESZ). Daten reichen nicht für Markteinführung Nach …
Enthaltene Werte: FR0000120578Den vollständigen Artikel lesen
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