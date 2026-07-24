Stuttgart (ots) -Dr. Jan Becker übernimmt zum 1. Oktober 2026 die Position des CEO und Vorsitzenden der Geschäftsführung der Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG. Becker kehrt damit an die Spitze des Unternehmens zurück, das er bereits von 2016 bis 2022 erfolgreich geführt hat. Zuletzt war Becker als CEO der Porsche eBike Performance GmbH tätig."Mit Dr. Jan Becker gewinnt Porsche Lifestyle eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassender Expertise in der Weiterentwicklung von Marken. Durch seine langjährige Erfahrung innerhalb der Porsche-Welt wird er wichtige Impulse für die weitere Entwicklung von Porsche Lifestyle setzen", sagt Matthias Becker, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG.Dr. Jan Becker ist seit 2004 für Porsche tätig. Nach verschiedenen Funktionen im Produkt- und Lizenzmanagement sowie als COO der damaligen Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft übernahm er 2016 erstmals die Verantwortung als CEO von Porsche Lifestyle. Ab 2022 führte er die Porsche eBike Performance GmbH."Es ist etwas Besonderes zu einem Unternehmen zurückzukehren, das man über viele Jahre mitgestalten durfte. Die Porsche Lifestyle Group verfügt über eine starke Identität und Potenzial. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team auf diesem Fundament aufzubauen, neue Impulse einzubringen und die nächste Phase des Unternehmens aktiv zu gestalten", so Dr. Jan Becker.Wir danken zugleich Volker Strotmeier, der zuletzt neben seiner Funktion als CFO der Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG auch kommissarisch den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen hatte.Über die Porsche Lifestyle GroupDie Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG wurde 2003 gegründet und ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Porsche AG. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, und die Porsche Design Management GmbH, Salzburg, haben ihre Aktivitäten im Vertrieb von Accessoires, Bekleidung und Sportartikeln im Design- und Lizenzgeschäft in der "Porsche Lifestyle Group" gebündelt. Die Mission des Unternehmens ist es, den Porsche Lifestyle jenseits des Automobils denjenigen anzubieten, die ihren Träumen folgen. Porsche Lifestyle überträgt dabei die Faszination und den Mythos Porsche auf verschiedene Lebensbereiche. Unter dem Dach von Porsche bündeln die drei Marken Porsche Design, Porsche Lifestyle und Studio F. A. Porsche ihre Kräfte in der Porsche Lifestyle Group. Obwohl sie die gleiche DNA und das gleiche Erbe teilen, haben die drei unabhängigen Geschäftseinheiten ein unterschiedliches Markenprofil und Geschäftsmodell.Porsche Design ist eine exklusive Designmarke, die von ihrer Leidenschaft für Form und Funktion angetrieben wird. Sie wurde 1972 von Professor Ferdinand Alexander Porsche gegründet und steht für außergewöhnliche Präzision und Perfektion auf einem hohen technologischen Innovationslevel und für eine einzigartige Symbiose aus intelligenten Funktionen und puristischem Design. Dies zieht sich durch das gesamte Produktportfolio von exklusiven Uhren, Brillen, Taschen und Gepäck, Sportbekleidung, Elektronik, Immobilien und Hotels.Porsche Lifestyle ist die exklusive Accessoire-Marke von Porsche. Die Essenz des Sportwagenherstellers und seine Motorsport-Heritage sind in jedem Produkt erlebbar und machen Fahrer und Fans zu einem Teil der Porsche Lifestyle Community.Das Studio F. A. Porsche ist die Referenz für innovative Designlösungen, basierend auf der einzigartigen Designphilosophie von Professor Ferdinand Alexander Porsche. Das Designstudio mit Büros in Zell am See, Ludwigsburg, Berlin, Los Angeles und Shanghai schafft durch die Entwicklung innovativer Designs einen Mehrwert für seine Kunden und steht für die perfekte Symbiose von Form und Funktion. Im Jahr 2021 wurde Studio F. A. Porsche mit dem Red Dot Award "Design Team of the Year" ausgezeichnet.Pressekontakt:Porsche Lifestyle GroupAngélique KreichgauerHead of Public Relations & Social MediaMobil: +49 152 3 911 6242 E-Mail: angelique.kreichgauer@porsche-design.deOriginal-Content von: Porsche Lifestyle Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178601/6320866