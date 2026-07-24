Die Aktie des Sportwagenbauers Porsche präsentiert sich in diesem Jahr bislang sehr volatil. Auf einen starken Rücksetzer folgte von Ende März bis Mitte Juni eine kräftige Erholung, die in der zweiten Junihälfte aber wieder teilweise verkauft wurde. Zuletzt konnte sich der Kurs wieder etwas stabilisieren. Nun sind neue Zahlen veröffentlicht worden. Geben sie der Aktie frischen Rückenwind? Ergebnis steigt trotz Absatzschwäche Der Blick in den Halbjahresbericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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