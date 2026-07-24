DJ Munich Re verdient im zweiten Quartal mehr als erwartet

DOW JONES--Die Munich Re hat im zweiten Quartal von einer geringen Großschadensbelastung im Schaden-Unfall-Geschäft und einem guten Kapitalanlageergebnis profitiert. Der DAX-Konzern steigerte seinen Nettogewinn unerwartet und sieht sich weiterhin auf gutem Weg für sein Gewinnziel im Gesamtjahr.

Der Nettogewinn stieg auf Basis vorläufiger Zahlen auf rund 2,2 Milliarden Euro von 2,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens mit 1,8 Milliarden gerechnet.

Wie die Munich Re weiter mitteilte, hat sich das starke Kapitalanlageergebnis auch im guten Nettoergebnis des Erstversicherers Ergo in Höhe von rund 0,3 Milliarden Euro niedergeschlagen.

Für das laufende Jahr strebt der Konzern einen Nettogewinn von 6,3 Milliarden Euro an. Im ersten Halbjahr hat er bereits 3,9 Milliarden verdient.

Die endgültigen Ergebnisse für das zweite Quartal wird die Munich Re wie geplant am 7. August veröffentlichen.

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July 24, 2026 07:17 ET (11:17 GMT)

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