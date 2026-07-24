© Foto: Helmut Fricke/dpaCommerzbank-Aufsichtsratschef Weidmann fordert Unicredit-Chef Orcel offen zu direkten Gesprächen auf. Die Führung der Bank erkennt damit erstmals die neuen Machtverhältnisse an.Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann hat die Führung der Unicredit öffentlich zu direkten Verhandlungen aufgerufen. Die Mehrheitsverhältnisse auf der nächsten Hauptversammlung seien klar, sagte Weidmann gegenüber Handelsblatt und Reuters. Damit erkennt die Commerzbank-Spitze erstmals öffentlich an, dass der Kampf um die Eigenständigkeit des Instituts verloren ist. Konkret forderte Weidmann Unicredit-Chef Andrea Orcel auf, den direkten Weg zu gehen: "Alle sollten sich jetzt wie Erwachsene verhalten, denn eins …
Enthaltene Werte: DE000CBK1001,IT0005239360Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE