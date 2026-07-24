Zum Jahresende 2026 scheidet Günther Thallinger, seit 2017 Mitglied im Vorstand der Allianz SE, aus dem Gremium aus. Thallingers Bereiche werden auf andere Vorstandsmitglieder verteilt. Zudem wird das Vorstandsteam von neun auf acht Mitglieder verkleinert. Der Aufsichtsrat der Allianz SE und Günther Thallinger haben sich einvernehmlich darauf verständigt, sein Mandat als Mitglied des Vorstands der Allianz SE zum 31.12.2026 auslaufen zu lassen. Thallinger ist seit 2017 in dem Gremium vertreten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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