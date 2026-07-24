Die Münchener Rück-Aktie notiert am Freitag rund um die Marke von 505 €. Kurz zuvor hatte der Rückversicherer überraschend vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Der Nettogewinn liegt deutlich über den Erwartungen der Analysten. Sind die Sorgen vor sinkenden Preisen im Rückversicherungsgeschäft damit übertrieben - und ist die Münchener Rück-Aktie jetzt wieder ein Kauf? Münchener Rück: Gewinn schlägt die Erwartungen deutlich Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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