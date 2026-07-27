Düsseldorf - Bei Audi werden offenbar Pläne geprüft, um den von einer Schließung bedrohten Standort Neckarsulm zu retten. Im Gespräch ist eine erneute Senkung der jährlichen Produktionskapazität von derzeit 225.000 auf 150.000 Einheiten, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Personen aus dem Umfeld des Unternehmens berichtet. Im Rahmen eines Sparprogramms Ende 2019 wurde der Standort bereits verkleinert. Damals lag das jährliche Produktionsvolumen noch bei rund 300.000 Pkw.



Weitere Sparmaßnahmen zum Erhalt des Werks könnten die Doppelstrukturen zwischen Neckarsulm und Ingolstadt betreffen. So verfügen beide Standorte jeweils über eine Buchhaltung, eine Personalabteilung sowie eine technische Entwicklung. Mit dem Abbau dieser Doppelstrukturen könnten bis zu 1.000 Arbeitsplätze eingespart werden, schätzen Insider.



Auch das Hauptwerk in Ingolstadt könnte zur Rettung von Neckarsulm beitragen, berichten Entscheider. Demnach könnten die Betriebskosten von Audi insgesamt mithilfe geringerer Kapazitäten in Ingolstadt gesenkt werden. Laut erster Überlegungen könnte die Produktion im Hauptwerk von 450.000 auf unter 400.000 Fahrzeuge jährlich abgesenkt werden. Insgesamt würde Audi damit die Produktion in den deutschen Werken auf etwas mehr als eine halbe Million Pkw absenken und damit im Vergleich zu 2019 nahezu halbieren.



Der Audi-Standort in Neckarsulm ist im Zuge des geplanten Sparvorhabens von Volkswagen-Chef Oliver Blume unter Druck geraten. Blume stellt neben 55.000 bis 70.000 Stellen auch die Zukunft der VW-Werke Zwickau, Emden, Hannover und des Audi-Werks Neckarsulm infrage.





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