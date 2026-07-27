Zürich - Die Finanzmarktaufsicht Finma hat beim Versicherer Zurich einem Medienbericht zufolge ein Enforcement-Verfahren eingeleitet. Im Zentrum stehen mögliche Mängel im internen Kontrollsystem, wie der «Sonntagsblick» unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet. Im Fokus steht dem Bericht zufolge das Geschäft in der beruflichen Vorsorge rund um die Sammelstiftung Vita. Ein Zurich-Sprecher wollte zum Bericht auf Anfrage der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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