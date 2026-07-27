New York - Der US-Chip-Konzern Nvidia verhandelt offenbar mit OpenAI über eine Finanzierungsgarantie von rund 250 Milliarden US-Dollar. Diese soll dem ChatGPT-Entwickler ermöglichen, ein neues, gewaltiges Rechenzentrum in den USA zu leasen, wie das «Wall Street Journal» (WSJ) unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet. Das von der Softbank -Gruppe realisierte Zehn-Gigawatt-Projekt soll im US-Bundesstaat Ohio entstehen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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