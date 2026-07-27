Anzeige
Mehr »
Montag, 27.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Pentagon sucht Nickel: China dominiert - ist der Meeresboden die Lösung?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP
Xetra
27.07.26 | 11:57
147,38 Euro
+5,12 % +7,18
Branche
Software
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 50
EURO STOXX 50
TecDAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SAP SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAP SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
147,06147,1212:12
147,02147,0812:12
XTB
27.07.2026 11:48 Uhr
218 Leser
Artikel bewerten:
(0)

DAX Gewinner am Freitag: SAP Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Am Freitag (24.07.2026) schlossen im Xetra-Handel 36 DAX-Werte im Plus, lediglich vier Aktien beendeten den Handelstag mit Verlusten. Unter den DAX Gewinnern setzte sich die SAP Aktie mit einem Kursplus von 7,81% deutlich an die Spitze. Dahinter folgten Fresenius mit +2,67% und Siemens Healthineers mit +2,57%.

 - SAP WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kürzel: SAP

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

  • Die SAP Aktie war mit +7,81% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags.
  • Ein Ausbruch über die SMA50 könnte weiteres Erholungspotenzial bis zur SMA200 eröffnen.
  • Übergeordnet bleibt die charttechnische Bewertung trotz der kräftigen Erholung vorerst bärisch.

DAX Gewinner: SAP Aktie mit stärkstem Tagesgewinn

Die SAP Aktie (ISIN: DE0007164600) gewann zum Xetra-Schluss 7,81% und war damit der größte Gewinner im DAX. Der deutliche Kurssprung verbessert kurzfristig das technische Bild, auch wenn die übergeordneten Trends weiterhin vorsichtig zu bewerten sind....


Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.