DAX Gewinner am Freitag: SAP Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Am Freitag (24.07.2026) schlossen im Xetra-Handel 36 DAX-Werte im Plus, lediglich vier Aktien beendeten den Handelstag mit Verlusten. Unter den DAX Gewinnern setzte sich die SAP Aktie mit einem Kursplus von 7,81% deutlich an die Spitze. Dahinter folgten Fresenius mit +2,67% und Siemens Healthineers mit +2,57%.

- SAP WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kürzel: SAP

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die SAP Aktie war mit +7,81% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags.

war mit +7,81% der stärkste des Handelstags. Ein Ausbruch über die SMA50 könnte weiteres Erholungspotenzial bis zur SMA200 eröffnen.

Übergeordnet bleibt die charttechnische Bewertung trotz der kräftigen Erholung vorerst bärisch.

DAX Gewinner: SAP Aktie mit stärkstem Tagesgewinn

Die SAP Aktie (ISIN: DE0007164600) gewann zum Xetra-Schluss 7,81% und war damit der größte Gewinner im DAX. Der deutliche Kurssprung verbessert kurzfristig das technische Bild, auch wenn die übergeordneten Trends weiterhin vorsichtig zu bewerten sind....

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