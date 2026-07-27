Mutares Aktie allein nach den Bewertungskennziffern betrachtet, wäre "hot". Aber es muss doch Gründe für die Zurückhaltung der Anleger geben. Natürlich man denkt an die Gotham Attacke, BaFin-Biulanzprüfung, aber letztendlich sind diese Geschichten ohne Schaden für das Unternehmen gelöst worden. Dann gab es im Vorjahr noch den Traumexit bei STEYR Motors und bereits mehrere Exits dieses Jahr plus einen Exit "in der Mache" bei MAGIRUS, der durchaus grosses Potential bieten könnte. Heute gab's einen Exit im automotive-Sektor, Beweis, das Mutares auch in der kritisch betrachteten Branche Werte heben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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