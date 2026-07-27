Die SAP-Aktie zählt zum Wochenstart zu den stärksten Werten im DAX. Nach den überzeugenden Quartalszahlen erhält Europas größter Softwarekonzern erneut Rückenwind von Analystenseite. Goldman Sachs bestätigt die Kaufempfehlung und sieht trotz eines gesenkten Kursziels weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial.Goldman Sachs bleibt optimistisch Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP zwar von 230 auf 215 Euro reduziert, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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