Die ASML-Aktie verliert am Montagnachmittag plötzlich mehr als fünf Prozent und fällt damit auf ein neues Monatstief. Auslöser für den Kursrutsch war ein Bericht von The Information, welchem nach China die Serienproduktion eigener DUV-Chipfertigungsanlagen starte.DUV steht für "Deep Ultraviolet" und bezeichnet Lithografiesysteme, mit denen Schaltkreisstrukturen auf Siliziumwafer belichtet werden. Sie sind das Herzstück jeder Chipfabrik. Dieser Markt wurde bislang praktisch vollständig vom niederländischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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