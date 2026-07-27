Die Schweizer Großbank UBS hat ihr Kursziel für T-Mobile US von 255 US$ auf 235 US$ nach unten angepasst, die Kaufempfehlung bleibt aber bestehen. Analyst John C. Hodulik hat die jüngsten Quartalszahlen des amerikanischen Mobilfunkriesen unter die Lupe genommen und kommt trotz des gesenkten Kursziels zu einem positiven Gesamtbild. Operative Stärke trotz ausbleibender Prognoseanhebung Das operative Ergebnis und die Netto-Neukundenzahlen haben die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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