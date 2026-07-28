11 Millionen Lkw, Milliarden Tonnen CO2: Sind Umrüstungen der fehlende Baustein der Elektromobilität?

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Die USA verfügen über einen riesigen Bestand an Nutzfahrzeugen, von denen die meisten noch immer mit Diesel betrieben werden. Gleichzeitig verursacht der Verkehrssektor rund 28% der gesamten amerikanischen Treibhausgasemissionen und ist damit der größte Emittent des Landes. Sämtliche Bestandsfahrzeuge durch neu produzierte Elektro-Lkw zu ersetzen, würde enorme Investitionen, zusätzliche Batteriekapazitäten und einen massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur erfordern. Die entscheidende Frage lautet daher: Lässt sich ein Teil der bestehenden Flotte stattdessen umrüsten?

Genau hier könnte sich für Janus Electric (ISIN: AU0000151XXX) eine Chance eröffnen. Das australische Unternehmen verfolgt einen anderen Ansatz als etablierte Hersteller wie Daimler Truck oder Volvo: Statt ausschließlich auf Neufahrzeuge zu setzen, rüstet Janus bestehende schwere Diesel-Lkw auf elektrische Antriebe um und kombiniert diese mit austauschbaren Batterien.

Damit adressiert das Modell zwei der größten Herausforderungen der Elektrifizierung des Güterverkehrs: die hohen Kosten für den Austausch ganzer Fahrzeugflotten und die Ausfallzeiten durch langwierige Ladevorgänge.

Warum neue Elektro-Lkw allein möglicherweise nicht ausreichen

Die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs gewinnt zwar an Dynamik, bleibt jedoch kostspielig. Nach Schätzungen der australischen Clean Energy Finance Corporation kann ein batterieelektrischer Lkw bis zu doppelt so viel kosten wie ein vergleichbares Dieselmodell. Hinzu kommt, dass große Batterien das Fahrzeuggewicht erhöhen und damit die Nutzlast verringern können. Gleichzeitig erschweren fehlende Erfahrungswerte auf dem Gebrauchtmarkt die Finanzierung und die Berechnung von Restwerten.

Volvo hat bereits gezeigt, dass Elektro-Lkw im großen Maßstab wirtschaftlich betrieben werden können. Seit 2019 hat die elektrische Flotte des Konzerns mehr als 250 Millionen Kilometer zurückgelegt, und der Hersteller hat über 5.700 Fahrzeuge in 50 Ländern ausgeliefert. Dennoch räumt Volvo selbst ein, dass die Marktdurchdringung bislang zu langsam verläuft, weil sich die Wirtschaftlichkeit noch nicht für alle Transportunternehmen rechnet.

Nachrüstungen könnten einen Mittelweg darstellen. Flottenbetreiber behalten das bestehende Fahrgestell und ersetzen lediglich den Dieselantrieb durch ein elektrisches System. Dadurch könnte die Kapitalintensität der Transformation sinken und gleichzeitig verhindert werden, dass wirtschaftlich nutzbare Fahrzeuge vorzeitig ausgemustert werden müssen.

Nach Angaben von Janus liegen die Kosten für eine Umrüstung deutlich unter denen eines neuen Elektro-Lkw. Die integrierte Plattform des Unternehmens umfasst ein Umrüstungsmodul, austauschbare Batteriepacks sowie sogenannte "Charge & Change"-Stationen. Darüber hinaus könnten die Energiekosten nach Unternehmensangaben um schätzungsweise 30 bis 60% sinken - wobei die tatsächlichen Einsparungen von Faktoren wie Streckenprofil, Strompreisen, Beladung und Fahrzeugauslastung abhängen.

Batterietausch soll das Ladeproblem lösen

Besonders im Güterverkehr mit hoher Auslastung stellen Ladezeiten ein Problem dar. Ein Lkw, der mehrere Stunden an einer Ladesäule steht, erwirtschaftet keine Umsätze.

Janus setzt deshalb auf ein einfaches Prinzip: Die entladene Batterie wird entfernt und durch eine geladene ersetzt, sodass das Fahrzeug mit minimalen Standzeiten weiterfahren kann. Nach Unternehmensangaben wurden bereits mehr als 650.000 elektrische Kilometer absolviert und über 3.600 Batteriewechsel durchgeführt. Derzeit betreibt Janus elf "Charge & Change"-Stationen.

Auch deutlich größere Energie- und Technologiekonzerne beschäftigen sich inzwischen mit diesem Konzept. Octopus Energy und CATL haben Pläne für ein europaweites Netzwerk mit mehr als 30 großen Wechselstationen bis 2035 vorgestellt. Nach Einschätzung der Partner könnte die Infrastruktur langfristig mehr als 300.000 Lkw versorgen und Investitionen von über 30 Milliarden Pfund anziehen.

Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sich der Batteriewechsel als dominierendes Modell durchsetzen wird. Fragen der Standardisierung, des Batterieeigentums, der Auslastung der Stationen und der Infrastrukturkosten sind weiterhin ungeklärt. Dennoch zeigt die Initiative, dass das Konzept zunehmend Teil der breiteren Debatte über die Zukunft des Güterverkehrs wird.

Neue US-Aufträge im Wert von 45 Millionen australischen Dollar

Für Janus Electric kommt die wichtigste Bestätigung inzwischen vom Markt selbst.

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, bedingte Aufträge im Umfang von rund 45 Millionen australischen Dollar von vier Flottenbetreibern in Kalifornien erhalten zu haben. Die Vereinbarungen umfassen die Umrüstung von 67 Lkw, 77 austauschbare Batteriepakete sowie vier "Charge & Change"-Stationen. Einschließlich früherer Aufträge umfasst das nordamerikanische Auftragsbuch inzwischen 112 geplante Umrüstungen - davon 87 in den USA und 25 in Kanada.

Staatliche Förderprogramme verbessern dabei die Wirtschaftlichkeit erheblich. Die Unterstützung für die ersten "Ability Tri-Modal"-Umrüstungen von Janus belief sich auf rund 166.000 US-Dollar pro Fahrzeug. Die Förderung setzt sich aus Mitteln des kalifornischen HVIP-Programms sowie Zuschüssen des Hafens von Los Angeles zusammen. Besonders wichtig ist dabei der technologieoffene Ansatz, der Umrüstungen ebenso berücksichtigt wie neu produzierte emissionsfreie Fahrzeuge.

Die Chancen sind beträchtlich, doch auch die Risiken bleiben hoch. Mehrere Aufträge stehen noch unter dem Vorbehalt behördlicher Förderzusagen. Darüber hinaus muss Janus ausreichende Batteriekapazitäten, Produktionsmöglichkeiten und Finanzierungsmittel sicherstellen, um die Auslieferungen bis 2027 abzuschließen. Im Vergleich zu den etablierten Nutzfahrzeugherstellern bleibt das Unternehmen ein kleiner Marktteilnehmer.

Dennoch deutet das wachsende Auftragsbuch darauf hin, dass die Umrüstung bestehender Fahrzeuge mehr sein könnte als nur eine theoretische Alternative. Der Austausch von Millionen Diesel-Lkw wird Jahrzehnte dauern. Die Elektrifizierung geeigneter Bestandsfahrzeuge könnte daher eine wichtige Brückenlösung darstellen - und genau auf diese Marktlücke richtet Janus Electric seine Strategie aus.

Quellen

https://trans.info/en/electric-trucking-2026-460158

https://www.emobilityeurope.org/wp-content/uploads/2025/09/Blueprint-2030-Closing-Europes-electric-trucks-gap.pdf

https://www.eurelectric.org/wp-content/uploads/2026/03/EY-Eurelectric-fleet-forward-report-2026.pdf

https://www.epa.gov/transportation-air-pollution-and-climate-change/carbon-pollution-transportation?utm_source=chatgpt.com

https://www.bts.gov/browse-statistical-products-and-data/national-transportation-statistics/number-us-truck



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Land: Australien

ISIN: AU0000395626

https://januselectric.com/

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Enthaltene Werte: AU0000395626