LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien von Unilever haben am Dienstag infolge einer überraschend starken Umsatzentwicklung im zweiten Quartal zum Befreiungsschlag angesetzt. Mit einem Kursplus von sechseinhalb Prozent auf 4.927,50 Pence schafften die kurz nach Markteröffnung den Sprung aus der seit Ende Juni bestehenden Handelsspanne. Für 2026 steht zudem nun wieder ein kleines Plus auf dem Kurszettel.

Der Konsumgüter- und Lebensmittelkonzern wurde nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr zuversichtlicher für 2026. Analystin Celine Pannuti von der Bank JPMorgan lobte die aktuellen Zahlen: Die Stärke des Kerngeschäfts sollte eine Neubewertung der Aktien vorantreiben. Für die Barclays-Experten um Warren Ackerman sind die "hervorragenden Ergebnisse" ein Beleg dafür, dass Unilever stärker wachsen könne als die Konkurrenz.

Zudem sei zwar eine Geschäftsbeschleunigung in den Schwellenländern erwartet worden, doch das Ausmaß des Wachstums überrasche./mis/zb