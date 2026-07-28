Unilever hat heute mit einem Kursplus von 6,5 Prozent auf 4.927,50 Pence ordentlich Dampf gemacht. Die Aktie durchbrach damit eine Handelsspanne, die seit Ende Juni wie ein Deckel auf dem Kurs lastete. Auslöser war eine Umsatzentwicklung im zweiten Quartal, die offenbar stärker ausfiel als von den meisten erwartet. Starke Zahlen, zuversichtlicherer Ausblick Der Konsumgüter- und Lebensmittelkonzern verbuchte im ersten Halbjahr deutliche Zuwächse und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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